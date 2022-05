Xàtiva commemorarà la crema de la ciutat el 17 de juny amb una cercavila, la lectura de l’edicte i una mascletada

L’Ajuntament de Xàtiva commemorarà la crema de la ciutat a les mans de les tropes de Felip V, el 19 de juny de 1707, amb una sèrie d’activitats que començaran aquesta setmana i tindran el seu punt fort el divendres 17 de juny.

En aquesta jornada, a les 19.30 hores, tindrà lloc una cercavila amb inici a la plaça Sant Jordi i final a la plaça la Seu, passant pels carrers que van protagonitzar aquell fatídic capítol de la història de Xàtiva. En aquesta cita participaran la Colla la Socarrà, el grup de danses Socarrel, l’Associació de Recreació de la Batalla d’Almansa i l’Associació Micalets del Regne de València. A partir de les 20.15 hores, a la plaça de la Seu, se celebrarà l’acte institucional-memorial amb la lectura de l’edicte de la crema de Xàtiva i la participació de La Luna Teatro i del músic Manye Alborx. Finalment, a les 22 hores, es dispararà al jardí de la Pau una mascletada nocturna patrocinada per la Regidoria de Falles i a càrrec de la pirotècnia Germans Caballer.

A més, aquest diumenge 5 de juny, a les 12 hores, es presentarà a la plaça del Mercat el llibre Socarrades, il·lustrat per Carles Vercher i adaptat a pictogrames per Neus Llàcer, amb material didàctic de Ricard Tapera (col·lecció Xicalla de Caliu espai editorial). En aquesta cita hi haurà activitats infantils i hi participaran Neus Alborch i Pep Gimeno Botifarra.

Finalment, a partir d’aquest dimecres 1 de juny i fins al dia 16, es podrà comprar a la Casa de Cultura la bandera de Xàtiva per a engalanar els balcons amb la iniciativa “Als balcons farem poble”. El cost és de 5 euros i la recaptació s’entregarà a associacions culturals.