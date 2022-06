Els promotors de la torre eòlica de la Marina negocien amb el Port per a reactivar el projecte

Els promotors de la Torre Eòlica de la Marina, que aspira a ser una gran fita arquitectònica de 170 metres d'altura i comptarà amb fins a 1.000 molins verticals, fa diverses setmanes que es troben en negociacions amb l'Autoritat Portuària de València per a desenterrar aquest projecte i reactivar-lo, després de la paràlisi que pateix el Consorci València 2007, des de fa un any i mig, des que l'Estat es va fer càrrec del deute, i més recentment, des que es va decidir la liquidació d'aquest organisme.

Tal com ha explicat l'arquitecte Fran Silvestre en declaracions a la Cadena SER, des de fa 3 anys, aquest despatx d'urbanistes treballa en el disseny i la construcció d'aquest monòlit gegant que s'alçarà a la bocana sud i que aprofitarà la força del vent, produint suficient energia per a proveir la Marina. Tota l'obra costaria 21 milions d'euros, i si finalment arriba a erigir-se, serà el punt més alt de tota la ciutat de València.

Fonts del Port van confirmar que fa diverses setmanes que han mantingut converses i contactes amb els responsables d'aquesta empresa, que els han presentat una sèrie de documents per a valorar aquesta iniciativa i respondre a la seua petició d'atorgar-los una concessió que els permeta dur a terme el projecte. Això sí, formalment encara no s'ha sol·licitat la concessió per a començar les obres, van confirmar les mateixes fonts.

Des que l'Estat va assumir la condonació del deute derivat de la Copa de l'Amèrica, el Consorci 2007 es troba en un limbe legal que trasllada una situació d'inseguretat jurídica a les empreses que tenen una concessió i han de renovar-la any rere any, o a bastants inversors que no tenen aquesta concessió i que han tractat de demanar-la al Consorci sense èxit. Ara es complirà un any i mig, i el Consorci no té poder per a decidir sobre grans projectes que vulguen aterrar a la Marina. D'ací que, com ha ocorregut recentment, un centre de biomedicina pioner haguera de dirigir-se directament al Port per a desbloquejar el seu projecte i tirar-lo avant. Ara, amb aquesta Torre Eòlica, pot ocórrer el mateix, ja que se situaria sobre terrenys del domini portuari.

Respecte a la infraestructura de renovables, el 75 % del total de l'energia la produirien els mil molins eòlics verticals esmentats, i el 25 % restant les plaques solars disposades en la superfície de l'estructura. El monòlit vol ser un centre d'investigació d'energies netes, amb locals per a llogar a tercers, i lògicament, pretén ser un nou atractiu turístic de la ciutat, en què es planteja situar també un mirador per a gaudir de les millors vistes panoràmiques de València.