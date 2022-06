El districte innovador de Vara de Quart agafa velocitat de creuer

La vicealcaldessa, Sandra Gómez, i el redactor de l’estratègia, Miquel Barceló, doctor enginyer i membre del comité assessor de 22@ network, han presentat, a la seu de l’empresa Emivasa, l’estratègia per a convertir el polígon Vara de Quart en un districte innovador que actuarà com a tractor de grans inversions i que aspira a atraure importants inversors de la nova economia. Aquest ambiciós projecte de desenvolupament econòmic per a la ciutat de València aspira a convertir aquesta zona industrial en un referent del sector innovador, tecnològic i creatiu.

La vicealcaldessa ha anunciat que a Vara de Quart s’escometrà “l’operació de regeneració urbana més gran que es va a viure a la nostra ciutat”, perquè transformarà les 60 hectàrees d’un “polígon industrial” en un “polígon tecnològic” que serà el “gran motor econòmic” de la València del futur. A curt termini, d’ací a cinc anys, es revisarà el PGOU per a establir les bases d’aquest “fet històric” que, a partir de 2027, convertirà aquest districte en un focus d’atenció tecnològic d’àmbit mundial. Per la seua banda, Miquel Barceló ha assenyalat que Vara de Quart Districte d’Innovació permetrà a València “jugar i competir en la Champions de la innovació i del coneixement”. Competir per atraure el talent i la capacitat d’inversions amb la resta de capitals del món que lideren la nova economia, com Seattle, Boston o Barcelona.