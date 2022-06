L’exposició de Joan Fuster arriba a Sedaví

Sedaví acull fins al dijous 30 de juny, l’exposició itinerant “Joan Fuster: una vida il·lustrada”. La mostra, organitzada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en col·laboració amb l’Agrupació Musical Santa Cecília, s’inaugurarà aquest dijous 23, a les 20 hores, a la sala Vicente Puchades de l’Agrupació Musical, i podrà visitar-se de dilluns a dimecres, en horari de 18 a 21 hores i el dijous 30 de 17 a 20 hores. Aquest divendres 24 de juny, en ser festiu, romandrà tancada. Aquesta mostra està formada per 14 panells amb textos de Salvador Ortells i ha sigut dissenyada per Estudio Grafema. A més, va acompanyada d’un fullet explicatiu breu i d’un lot bibliogràfic que se cedeix a la biblioteca del centre que acull la selecció.

L’exposició recorre cronològicament la vida i l’obra de l’assagista, en catorze plafons expositius, a partir de diversos documents del seu fons —textos manuscrits i mecanoscrits, articles de premsa, notes de treball i fitxes de lectura, cobertes de primeres edicions dels llibres que va publicar, etc.—, amb atenció especial al seu arxiu fotogràfic, que permet il·lustrar l’existència d’una personalitat tan observada, retratada i fotografiada.