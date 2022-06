Assaig a Sagunt de l’ús del 5G en emergències

El projecte pilot 5G València, que impulsa el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, va desembarcar ahir a Sagunt amb una demostració dels possibles usos de la tecnologia 5G, una iniciativa que compta amb finançament europeu.

En una parcel·la municipal de Parc Sagunt i amb la presència de responsables del 112 i del consorci de bombers, així com del director territorial de Relacions Institucionals d’Orange España, Armando López, l’exercici es va centrar en l’aprofitament d’aquesta tecnologia per a la resposta a les emergències amb drons i sensors connectats per al monitoratge de l’avanç d’un foc teòric.

Entre els agents implicats en aquest projecte hi ha Orange, Aracnocóptero, CFZ Cobots, Elewit, ETRA, Idrica, Robotnik i Visyon. El regidor de Noves Tecnologies de Sagunt, Pepe Gil, destaca la capacitat d’aquest assaig de “demostrar que la tecnologia és eficient i millora la vida dels ciutadans”.