Hores decisives en el fitxatge del base Chris Jones

El València Basket ha començat la confecció de la seua plantilla d’Eurolliga per la base. Aquesta setmana el club té previst oficialitzar, després de la signatura del contracte, el principi d’acord per a la renovació de Sam Van Rossom per una temporada. A més, en les pròximes hores s’espera la resolució del futur de l’estatunidenc Chris Jones Jr. Segons el portal especialitzat BasketNews, el playmaker de l’ASVEL Villeurbanne signarà per un any amb l’equip de la Fonteta.

La veritat és que el club taronja ha lluitat de valent per un jugador que ha despertat l’interés de diversos equips que jugaran la pròxima Eurolliga, entre els quals hi hauria Zalgiris Kaunas, Maccabi de Tel Aviv i Mònaco. Jones ha valorat positivament l’oferta del València BC, una de les tres amb les quals ha hagut de decidir el seu futur en les últimes 24 hores. Chris Jones, base d’1,88 m i 29 anys, ha ajornat la seua decisió fins al final de la lliga francesa, en la qual ha estat centrat fins dissabte a la nit, quan es va proclamar, amb l’ASVEL, campió de França, en imposar-se en la final a cinc partits a l’AS Mònaco. Precisament a l’equip monegasc és cap a on partirà el seu company d’equip a Lió Élie-Franck Okobo. El València BC ha negociat per Jones i ha sabut col·locar-se amb moltes opcions de fer-se amb ell per a la temporada d’Eurolliga. Al base, que prompte rebrà el passaport armeni, li sedueix la possibilitat de jugar en la lliga espanyola amb la samarreta d’un dels equips top i sent, sobre el paper, el base que més minuts tindria sobre la pista.