València, entre les 100 ciutats on més ha augmentat el preu de l’habitatge

Puja el preu dels combustibles i el de l’electricitat, malgrat l’excepció ibèrica. També ho fa el preu dels aliments i la manufactura... I, com no podia ser d’una altra manera, el de l’habitatge. Les dades de l’últim estudi elaborat per la consultora immobiliària Knight Frank situen València com una de les 100 ciutats del món (sobre les 150 analitzades) on més ha augmentat el preu de l’habitatge en el primer trimestre de 2022.

Segons aquesta consultora, el cas de València és, juntament amb Madrid i Màlaga, l’exemple de com l’habitatge s’ha encarit a Espanya durant els primers mesos de l’any. Sembla que la inversió en rajola torna a atraure el capital fins a situar el creixement interanual a Espanya en una taxa del 4,4 %. En el cas de València, aquests primers tres mesos de l’any, els preus s’han encarit un 6,6 %, per davant de Màlaga (6,1 %) però per darrere de Madrid, on el preu de l’habitatge es va disparar un 7,2 %. En l’altre extrem de l’estudi, Barcelona i Sevilla, que van registrar increments més moderats, amb el 4,3 % i 3,9 % respectivament. Globalment, el preu de l’habitatge va augmentar un 11,5 % en el primer trimestre de 2022 en comparació interanual. Les ciutats on més s’ha disparat el preu de l’habitatge Entre els primers llocs de l’índex hi ha les ciutats turques d’Istanbul, Ankara i Esmirna, on els preus van pujar un 122 %, un 111,7 % i un 105,9 % respectivament, en un context marcat per la inflació a Turquia, que és del 69 %. Per darrere de Turquia hi ha la República Txeca, amb una pujada del 25,9 %, seguida d’Eslovàquia, amb un repunt del 22,1 %.