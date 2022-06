València i Global Omnium continuaran rastrejant el covid en les aigües

La col·laboració entre València i Global Omnium per a continuar controlant la presència de la covid-19 i totes les seues variants en les aigües residuals de la ciutat segueix avant i la companyia valenciana mantindrà quatre punts de vigilància per al control del virus, segons ha explicat la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, que ha agraït la contribució de la firma per a actuar contra la pandèmia.

Valía ha valorat que, gràcies a aquesta col·laboració, València ha sigut “pionera en l’aplicació d’un sistema de detecció precoç de rastres de coronavirus que va permetre conéixer l’evolució diària en tota la pandèmia per a prendre decisions”. El Conveni SARS-GOAnalytcs va arrancar a València amb el conveni que van signar la Generalitat, el Govern d’Espanya, Global Omnium i el CSIC, ha recordat Valía, que ha agraït “l’aposta del president de la Generalitat, Ximo Puig, i el president del Govern, Pedro Sánchez, per a convertir la nostra ciutat en un referent en investigació”. “Un acord que l’Ajuntament i Global Omnium van subscriure també i que continuarà vigent per a mantindre el seguiment del virus”, ha manifestat. En aquest sentit, la regidora ha assenyalat que aquest mostreig va permetre “arribar al detall de la situació dels barris i obtindre dades objectives que ens van permetre també comprovar si les mesures que es van prendre per a la desescalada estaven funcionant i avançar-nos als pics”. Valía ha agraït també la col·laboració “altruista i la generositat” de Global Omnium. Per la seua banda, el CEO de Global Omnium, Dionisio García Comín, ha explicat que “dos anys després de l’inici de la pandèmia i després d’haver practicat 5.948 mostres valorades en 1.011.160 euros, l’empresa valenciana ha decidit continuar contribuint en la lluita contra la pandèmia i continuar assumint íntegrament el cost d’implantar aquesta eina de detecció precoç de virus de covid en l’aigua residual de la ciutat de València”. El representant de l’empresa ha garantit que es continuarà “duent a terme el seguiment i el control de la presència de covid”.