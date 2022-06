Els assentaments xabolistes es dupliquen en un any

El portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament de València, Fernando Giner, ha advertit hui de la ràpida proliferació d’assentaments segregats a la ciutat de València. En aquest sentit, ha explicat que, en tan sols un any, els assentaments de barraques han crescut de 28 a 42, amb un augment del 48 % de les persones que hi viuen. “Al juny de 2021 hi havia 529 persones vivint en aquestes agrupacions informals. El juny de 2022, la xifra s’havia disparat fins a les 815, cosa que ens sembla molt preocupant”, ha indicat.

Així, el portaveu de la formació liberal ha considerat que la situació suposa un “vertader drama”, especialment per a les persones que es veuen obligades a malviure en aquesta situació d’insalubritat per falta de recursos i de suport. “És molt alarmant que les xifres s’hagen disparat d’una manera tan dràstica en tan sols un any, i em tem que la situació anirà a pitjor amb la crisi de la inflació que ve en els pròxims mesos”, ha lamentat Giner. “¿Té previst el Govern de Ribó fer alguna cosa sobre aquest tema o és que això de rescatar persones no és més que un eslògan que es queda a la porta de l’ajuntament tots els matins?”, ha qüestionat.

En aquest sentit, Giner ha lamentat la inacció de l’Ajuntament sobre aquest tema, així com la falta de plans integrals per a posar fi a la pobresa extrema i donar una alternativa residencial digna a totes les persones que es veuen obligades a viure al carrer o en agrupacions informals. “No pot ser que un govern que es corona com el més progressista de la història deixe abandonats els mateixos de sempre, els invisibles i més vulnerables”, ha denunciat.

Més habitatge precari

A més, ha explicat que els assentaments no són l’únic indicador de risc que ha crescut a València. “Pot ser que les barraques siguen la cara més crua del problema, però no és l’únic. El cens d’habitatge precari també ha crescut de manera imparable en els últims anys. En 2018, 286 famílies vivien en cases en ruïna, la majoria d’aquestes sense accés a serveis bàsics com la llum i l’aigua. En 2022 en són ja 452, un 58 % més”, ha explicat. La situació no ha fet més que empitjorar en els últims anys, ha assegurat Giner, que ha demandat a l’alcalde mesures per a atallar el problema.