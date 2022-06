Un habitatge amb 359 plantes de marihuana a Benifaió

La Guàrdia Civil de València ha intervingut un total de 359 plantes amb un pes aproximat de 24 quilograms, així com diferents utensilis necessaris per al cultiu. Per aquests fets ha sigut detinguda una persona, a qui se li imputa un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric.

Els agents de la Guàrdia Civil van iniciar les seues investigacions a l’abril a conseqüència de la forta olor de marihuana que es desprenia d’un habitatge de la localitat de Benifaió. Les perquisicions van permetre als agents poder constatar que el subministrament elèctric era adquirit a través d’un enganxament il·legal a la xarxa elèctrica general.

Davant d’aquests fets, la Guàrdia Civil de València va procedir a registrar l’habitatge a finals del passat mes de maig i va trobar una plantació de marihuana distribuïda per les habitacions, tant era així que els habitants dormien al saló, ja que no hi havia un altre espai disponible per a pernoctar. Durant el registre es van confiscar 359 plantes de marihuana en diferent estat de germinació, amb un pes de 24 quilograms, així com sistemes de ventilació, climatització, reg i electricitat emprats per a aconseguir que el cultiu tinguera unes condicions ideals per al desenvolupament de les plantes.

Per aquests fets ha sigut detingut un home de 37 anys i de nacionalitat espanyola, a qui se li imputa un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric. Les diligències han sigut lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Carlet.