ADIF destina 19,8 milions per a rehabilitar el patrimoni històric de l'Estació del Nord

Adif abordarà una restauració integral de l'històric edifici de l'Estació del Nord de València amb la finalitat de posar en valor la seua arquitectura original i garantir la preservació de l'immoble i la seua funcionalitat, una actuació que suposarà una inversió de 19.826.751,8 euros. Es tracta de la primera restauració integral que s'escometrà a l'emblemàtic edifici, que suposarà renovar la coberta de la seua marquesina històrica i recuperar i posar en valor els seus elements ornamentals originals, tant els del seu interior com els de les façanes, ha indicat l'administradora en un comunicat.

L'edifici que alberga l'estació de València Nord data de 1917 i és un monument simbòlic de l'estil modernista, amb influència del secessionisme vienés. Obra de l'arquitecte valencià Demetrio Ribes, ha sigut declarat bé d'interés cultural i patrimoni històric.

En l'actualitat, l'estació combina l'atractiu artístic i històric del seu immoble amb la funcionalitat que presenta per a prestar serveis ferroviaris i albergar espais comercials. L'estació es mantindrà operativa durant la realització dels treballs, que es programaran de manera que no interferisquen en els serveis ferroviaris ni en els que es presten als viatgers.

Nova coberta per a la marquesina

En concret, en virtut del projecte, es reforçarà l'estructura de la marquesina històrica que cobreix les andanes de l'estació i se substituirà la seua actual coberta per una de nova, de zinc, la part superior de la qual serà transparent per a fomentar la lluminositat. La coberta és una estructura de 200 metres de longitud i uns 45 d'amplària, amb la qual cosa presenta una superfície d'uns 9.000 metres quadrats. Així mateix, s'escometran tasques en les naus laterals de l'estació i les seues cobertes, que consistiran en la recuperació dels seus elements, a més d'optimitzar la seua impermeabilització i la seua conservació. El projecte també abasta actuacions puntuals en elements de la fusteria, així com en les diferents façanes de l'estació, les seues marquesines d'entrada i el reixat metàl·lic, amb la finalitat de restituir tots els elements que els componen dels efectes causats pel pas del temps i la meteorologia.

Elements arquitectònics

Amb aquesta actuació es pretén posar en valor i preservar el patrimoni històric i arquitectònic que constitueix l'edifici, en el qual abunden els elements propis de la identitat local, un complet repertori iconogràfic de motius valencians repartits per la façana, les baranes, les vidrieres, les rematades emmerletades o les portes, entre altres ubicacions. En aquest sentit, destaca la referida Sala dels Mosaics, obra de Gregorio Muñoz. La sala està composta per un conjunt d'enormes composicions ceràmiques esteses tant per les parets com pel sostre, d'enorme valor artístic, que representen imatges i al·legories costumistes amb referències a València, les Falles, l'Horta, l'Albufera o el Micalet. Aquestes actuacions seran finançades per la Unió Europea, amb els fons Next Generation EU.