Roberto Bautista, baixa a Wimbledon després de donar positiu en covid-19

El tenista espanyol Roberto Bautista ha comunicat aquest dijous que es retira de Wimbledon després de donar positiu en covid-19, la "millor decisió", tot i que els símptomes "no són molt greus", segons un comunicat.

"Ahir (aquest dimecres) vaig començar a no trobar-me molt bé i, després de fer-me el pertinent test, he donat positiu en covid-19. Estaven sent dies bons després de la lesió i, afortunadament, els símptomes no són molt greus, però crec que és la millor decisió", va informar el tenista.

Així, el número 19 del món no podrà disputar el partit de segona ronda de Wimbledon aquest dijous contra el colombià Daniel Galán, en el lloc 109 del rànquing d'ATP. El castellonenc va superar en primera ronda l'hongarés Atilla Balasz per 6-1, 6-0 i 6-3.

A més, Baptista va agrair "a tots" el "suport" rebut "sempre" pels seus seguidors. "Espere tornar a estar en pista prompte", va desitjar el tenista espanyol, el tercer esportista que és baixa del quadre masculí després de les del croat Marin Cilic i l'italià Matteo Berrettini, finalista del torneig en 2021.