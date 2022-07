Cinc mil veïns i turistes de la costa de Benissa es queden aquest estiu sense consultori mèdic

L’estiu més crític en atenció sanitària ja és ací. Ribera Salud, l’empresa que gestiona l’atenció sanitària a la Marina Alta, no troba metges per als consultoris d’estiu. No obrirà el de la costa de Benissa, que, com ha advertit l’alcalde, Arturo Poquet, del PP, dona cobertura sanitària a més de 5.000 veïns i turistes.

L’alcalde n’ha culpat la Conselleria de Sanitat. Ha assegurat que, fa uns mesos, el Departament de Salut de Dénia, que gestiona Ribera Salud, els va assegurar que el consultori auxiliar La Fustera (està a prop d’aquesta cala) sí que s’obriria de l’1 de juliol al 31 d’agost. Ha funcionat a l’estiu des de 2019. Ara, però, el gerent d’aquest departament de salut, el doctor Javier Palau, els ha enviat una carta en la qual els anuncia que el consultori no s’obri aquest estiu. La raó és clara: Ribera Salud no troba personal sanitari. L’alcalde ha tractat de contactar amb el nou conseller de Sanitat, Miguel Mínguez. El Govern local lamenta que, de moment, no han pogut obtindre resposta i infereix que “no hi ha massa interés a atendre les necessitats del poble de Benissa”. Poquet ha demanat a tots els grups municipals que facen pinya en aquesta reivindicació. “És prioritari que Benissa no es quede sense centre auxiliar en la zona de la costa durant l’estiu”.