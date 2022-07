La fatiga crònica afecta ja el 5 % de la població

L’Associació de Persones Malaltes de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica de l’Alcúdia ha impulsat una jornada de xarrades mèdiques amb sessions d’entrenament psicològic i d’activitats corporals compatibles amb els problemes amb què es troben dia a dia aquestes persones, dones en la seua majoria i que ja arriben a ser el 5 % de la població.

Els alcaldes de l’Alcúdia, Andreu Salom, i d’Almussafes, Antonio González, i la doctora María Luisa Tarrasó van ser els encarregats d’inaugurar la jornada. La coach i experta en actitud positiva i lideratge personal, María José Chaqués, va parlar de la importància de saber dir que “no” i va donar instruments per a fer-ho d’una manera que no resulte violenta ni per a qui ho diu ni tampoc per a qui ho rep.

Guillem Benavent i Toni Clemente van dirigir una activitat de mobilització a ritme de la música, amb estiraments i relaxació, per a millorar l’estat físic.

Juan Fermín Ordoño va explicar les afeccions del son en general i el doctor Tomàs Zamora va donar solucions als trastorns del son en pacients de fibromiàlgia mitjançant la tecnologia del descans, basada en teràpia per vibració i termoteràpia.