Els cellerers valencians aconsegueixen per primera vegada un lloc en la DO del cava, controlada per empreses catalanes

Els cellerers valencians aconsegueixen per primera vegada en la història un lloc en el consell regulador de la DO del cava, controlat per empreses catalanes. Requena i Almendralejo (Extremadura) presentaven una candidatura conjunta a les eleccions per al Consell del Cava. Juntes, elaboren més de 18 milions de botelles a l'any i, malgrat això, mai han pogut tindre veu i vot en la taula més important del cava. Dominio de la Vega, i el seu conseller delegat, Fernando Medina, liderava la candidatura que distribueix proporcionalment els llocs entre viticultors de Requena i Almendralejo, fins a un màxim de 3 representants i 3 suplents per al Cens B del consell regulador amb seu a Vilafranca del Penedès. Medina serà el nou vocal en la DO del cava.

En opinió de Fernando Medina: “No podíem deixar d'aprofitar l'ocasió que se'ns presenta als viticultors de Requena i Almendralejo per a tindre representació en el consell regulador de la DOP Cava. Volem normalitzar que ocupen un lloc i trenquen amb una situació anòmala que ja dura 36 anys. La falta de veu i vot d'aquest important grup de viticultors hauria de corregir-se i la seua presència en el Consell entendre's com un signe de normalitat de les zones productores més tradicionals vinculades al cava. Són moltes més les coses que ens uneixen que les escasses que ens poden separar”. Segons Medina, “tots els viticultors d'aquest cens, independentment del lloc on tinguem les vinyes, tenim els mateixos problemes i possiblement la mateixa manera d'afrontar-los, però en aquesta ocasió, ja des de l'experiència, podem aportar i compartir idees que puguen ser útils per a tots. Especialment les dirigides a incrementar el prestigi de les nostres vinyes i, per conseqüència, el dels caves, en la línia empresa recentment pel president, Javier Pagés”. A Medina li preocupa que “el cava puga veure's afectat pels avanços d'altres vins espumosos que, allunyats del mètode Champenoise, s'aprofiten de la reputació i el prestigi d'aquest mètode tradicional nascut a la Xampanya i que tant ha satisfet els paladars més exigents”. La candidatura que aglutina viticultors valencians i extremenys ha sumat en les seues zones productores 376 vots pels sis de la seua rival catalana Resultats locals A falta dels resultats globals, el consell regulador encara no els ha facilitat, la candidatura que aglutina viticultors valencians i extremenys ha sumat en les seues zones productores 376 vots pels sis de la seua rival catalana. Catalunya perd així el monopoli dels 12 llocs, que manté des de fa quasi quatre dècades, quan es va crear aquest organisme. La candidatura valenciana necessitava superar el 41 % de participació de fa quatre anys a Requena. Ho ha aconseguit, ja que ha rondat el 50 %, amb un total de 214 sufragis emesos. El resultat ha sigut aclaparador a favor de la candidatura autòctona, amb 208 vots a favor, 5 per a Viticultors del Cava (l'elenc que sumava els sindicats catalans) i una abstenció.