Nadal pateix un trencament de set mil·límetres en l'abdomen però vol jugar les semifinals de Wimbledon

Rafa Nadal pateix un trencament de set mil·límetres en un dels músculs abdominals, segons les proves mèdiques a les quals s'ha sotmés aquest dijous. Nadal pretén jugar les semifinals de Wimbledon contra Kyrgios aquest divendres, encara que va posar en dubte que poguera després del dur partit de quarts de final.

Nadal tenia previst entrenar a les 12.30 (hora local), però va canviar l'horari per a poder examinar-se a fons de la seua malaltia. "És evident que hi ha alguna cosa que no va bé", va dir en la roda de premsa posterior al duel contra Taylor Fritz.

Nadal s'ha presentat a les 14.00 a l'All England Tennis Club i minuts després ha començat a entrenar per a preparar el partit contra Kyrgios.

Atenció mèdica

Nadal va començar a patir molèsties en l'abdominal a mitjan segon set del seu duel contra Taylor Fritz. Va eixir de la pista per a ser tractat i va competir fins al final per a desesperació de Fritz, que va admetre que per primera vegada va voler plorar per una derrota.

El manacorí pot jugar amb normalitat tant de dreta com de revés, però pateix quan ha de traure. Per això va executar serveis menys potents i més liftats, acomodant el cos per a colpejar d'una manera diferent. Així i tot, Nadal va assegurar que el dolor estava present i que l'afectava.

Malgrat això, a poc a poc va anar guanyant sensacions en la pista i va poder concloure amb victòria un partit èpic decidit en el super tie-break definitiu del cinqué set.