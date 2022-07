La vaga en Ryanair provoca 3 retards més a l’aeroport de València

La vaga de la companyia aèria de baix cost Ryanair continua i a l’aeroport de València ja ha provocat hui retards en 3 vols. Han sigut un total de 5 els vols amb demora a la Comunitat Valenciana aquest dimecres.

Els aeroports més afectats pels retards han sigut els de Barcelona, amb 10 vols d’eixida o arribada demorats, Madrid-Barajas i Màlaga, amb 8 en cada aeroport i Palma, amb 5 vols retardats. Sevilla, Eivissa i Santiago de Compostel·la també s’han vist afectats, però no tant.

Durant la jornada, 9 vols han sigut cancel·lats, 2 d’aquests en Palma. Segons ha informat la Unió Sindical Obrera (USO), 3 dels 9 vols suspesos tenien eixida en l’aeroport de Barcelona-El Prat, 3 més arribaven a la ciutat comtal, 1 feia el trajecte Madrid-Palma, Palma-Madrid, i un altre, Dusseldorf-Màlaga.

D’altra banda, els sindicats de l’aerolínia irlandesa de baix cost Ryanair —USO i Sitcpla— han convocat noves parades de 24 hores, de dilluns a dijous, des del pròxim 8 d’agost fins al 7 de gener de 2023, davant de la negativa de la direcció a entaular qualsevol diàleg amb ells, segons denuncien.

Reclamacions

Entre les seues reivindicacions destaca l’aplicació dels mínims estatutaris de la legislació espanyola en matèria laboral i sindical a tots els tripulants de cabina que presten els seus serveis en els avions de Ryanair i en les deu bases espanyoles, entre aquestes, l’aeroport de Barcelona-El Prat. Això es tradueix en l’aplicació dels drets laborals bàsics, que, al seu entendre, no poden suposar objecte de negociació, com ara 22 dies laborables de vacances anuals, 14 festius, compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals, concessió dels drets de guarda legal, concreció i reducció de jornada i l’abonament dels nivells salarials previs a pandèmia, tal com va fallar —asseguren— l’Audiència Nacional en una sentència.

També reclamen la readmissió immediata dels onze treballadors despatxats durant les anteriors convocatòries dels mesos de juny i juliol, i la paralització i l’arxiu de tots els expedients sancionadors oberts a uns 100 treballadors amb motiu de les parades anteriors.