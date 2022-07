“Xapa i pintura” per a la cara oculta de la coberta de Les Arts

També per l’òpera valenciana passen els anys. Si en 2015 el Palau de les Arts es va veure obligat a restituir part del trencadís que recobreix la coberta i en 2016 es va sotmetre la coberta exterior i la ploma a un procés de neteja de brutícia i òxid, aquesta mateixa setmana s’han iniciat els treballs per a netejar i repintar els intradossos de la coberta, la “cara oculta” de la closca dissenyada per Santiago Calatrava.

Es tracta d’un procés costós però necessari, que tindrà una duració de quasi quatre mesos —dependrà, en part, de les condicions climàtiques d’ací al final de setembre— i que suposa una inversió de prop d’un milió d’euros.

Mai des que el Palau de les Arts va obrir les portes en 2005 s’havia intervingut en la part interior de la característica coberta que envolta els auditoris i la resta d’instal·lacions. Dues dècades de desgast provocat pel pas del temps, l’agressivitat de l’aigua de pluja, la salinitat del vent procedent de la mar, la pol·lució del trànsit de la ciutat i, especialment, la radiació ultraviolada, s’han manifestat a través de brutícia, despreniments de pintura i taques d’òxid.

Igual que la de 2016, aquesta intervenció estava prevista en el pla de conservació estètica del Palau, però, després dels anys de pandèmia, no ha sigut fins a aquest estiu quan s’ha pogut dur a terme. El projecte es va adjudicar el mes de maig passat i la fundació del Palau ha esperat que se celebrara l’últim acte públic de la temporada per a donar via lliure a les obres.

Així i tot, tots han assumit que quan l’11 de setembre s’haja de celebrar la jornada de portes obertes de la nova temporada, els operaris, les bastides i les plataformes elevadores continuaran allí. Fins i tot, també que quan l’1 d’octubre s’estrene la primera òpera, Anna Bolena, Les Arts reba els melòmans amb el seu procés de “xapa i pintura” encara en marxa. Tal com apunta Ignacio Alcañiz Serra, responsable d’Infraestructures i Serveis del Palau, es tracta d’una intervenció que “afectarà l’estètica de l’edifici i els selfies que ens puguem fer quan vinguem a l’òpera, però no l’activitat artística de Les Arts”.

Alcañiz apunta algunes de les xifres que envolten aquesta intervenció. Per exemple, que aquests treballs de “xapa i pintura” es desenvoluparan en una superfície d’uns 10.000 metres quadrats entre els intradossos de les cobertes de l’edifici i les “costelles” que els sostenen. O que està previst que més de 40 camions transporten les bastides i plataformes necessàries per a fer els treballs. O que s’ha contractat deu escaladors especialitzats per a intervindre en les zones de més difícil accés. O que es faran tres capes de pintura: una capa en la qual s’empraran fins a 2.000 litres de pintura d’emprimació Epoxi bicomponent amb fosfat de zinc per a dotar el sistema de protecció anticorrosiva, i dues capes per a les quals s’usaran entre 900 i 1.000 litres de poliuretà acrílic blanc, especial contra la radiació ultraviolada.

Primera fase

Al llarg de la setmana passada, els escaladors ja van estar treballant en la col·locació dels ancoratges de seguretat per a realitzar la primera fase de la intervenció, la de la neteja amb aigua a pressió d’entre 700 i 1.000 bars de la superfície que es pintarà. Una acció que no només ajudarà a llevar la brutícia, sinó que també desprendrà la pintura que no estiga ben adherida.

Tal com indica Alcañiz, no és un treball senzill, ja que es du a terme en la zona en què la curvatura de les cobertes és més pronunciada. Per a evitar el risc que aquests operaris xoquen amb els murs exteriors de la caixa escènica si es produeix alguna desenganxada accidental, la concessionària del projecte ha ideat una espècie de tela d’aranya que els protegirà en cas de caiguda.

Des de dilluns d’aquesta setmana s’estan muntant les bastides en les zones de més fàcil accés i s’estan situant plataformes elevadores per a les zones en les quals no es puga accedir ni amb escaladors ni amb bastides. El termini previst en el plec de condicions estableix que l’operació acabarà entre el 17 i el 20 d’octubre. Dependrà dels dies de pluja que es registren a l’agost i setembre, ja que les precipitacions impediran el treball dels pintors.