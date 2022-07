Xàbia reobri la platja de l’Arenal després de dissoldre’s l’abocament fecal

La Direcció General de l’Aigua ha confirmat que dona per superat l’episodi de contaminació a la platja de l’Arenal de Xàbia. L’ens autonòmic ha qualificat l’episodi com de “curta duració”, és a dir, puntual, i certifica que les seues analítiques d’ahir confirmen que ha desaparegut qualsevol rastre de contaminació i l’aigua torna a ser apta per al bany.

L’abocament fecal que es va detectar en l’analítica de dilluns s’ha dissolt. Una vegada rebuda l’autorització per escrit, l’Ajuntament ha donat immediatament instruccions de reobrir la platja al bany. El personal de socorrisme ha tornat a hissar la bandera verda. La platja ja està oberta i els banyistes comencen a acudir i a gaudir d’un tram litoral que és l’emblema del turisme familiar de Xàbia. La platja està recuperant el pols diari. El consistori ha lamentat les molèsties ocasionades a banyistes i usuaris de l’Arenal en aquestes 48 hores que la platja ha estat tancada, així com l’impacte negatiu en la imatge turística de Xàbia. Ha anunciat que es reserva el dret de mamprendre les accions necessàries per a aclarir els fets.