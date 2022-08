El “retard” a retirar cadafals i l’arena demora l’obertura del vial a Sagunt

El retard en la retirada d’alguns cadafals i, posteriorment, de l’empresa que havia de retirar l’arena del recinte taurí és el principal motiu que ha originat que l’avinguda del recinte firal de Sagunt continue tancada al trànsit cinc dies després d’haver finalitzat les festes del centre històric. Així ho han explicat fonts municipals a Levante-EMV, després de destacar que tant aquesta última companyia com l’empresa municipal SAG tenien instruccions de la delegació municipal de Festes perquè el vial estiguera obert des del diumenge passat, dia 31.

Des del Govern local s’ha reconegut que la retirada de cadafals per part d’algunes penyes es va demorar més del que es preveia, perquè, encara que els bous van acabar el dia 23, el 28 encara quedaven instal·lacions d’aquest tipus per desmuntar malgrat que aquesta era la data en la qual havia de reobrir-se el trànsit; per aquest motiu, la retirada de terres també es va veure posposada, igual que la neteja que realitza la SAG posteriorment.

La regidora de Festes, Asun Moll, ha lamentat els fets i ha assegurat que ella mateixa va demanar-li dilluns a SAG una actuació urgent, i aquest dimecres va tornar a recordar-li-ho a aquesta empresa pública, que va quedar a l’espera de proporcionar més informació hui.