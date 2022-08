Sánchez rebutja convocar la Conferència de Presidents i demana “unitat” al PP

El Govern manté, ara com ara, el pols al PP. No retirarà el reial decret llei d’estalvi i eficiència energètica —tampoc podria fer-ho, perquè ja està en vigor—, ni farà marxa arrere amb les mesures que conté. Ni convocarà la Conferència de Presidents. El que l’Executiu sí que reclama als conservadors és “unitat, responsabilitat i solidaritat”, encara que sap que clama “en el desert”.

El president, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dilluns a Lanzarote prop de les dues i mitja de la vesprada (hora peninsular) després de reunir-se amb el cap del Govern de Canàries, Ángel Víctor Torres, i la presidenta del Cabildo insular, Lola Corujo. I, abans fins i tot que arribaren les preguntes, el líder socialista s’ha llançat a la defensa del decret llei aprovat la setmana passada pel Consell de Ministres, que tanta polèmica ha suscitat en els últims dies i que va motivar l’última rectificació del seu gabinet, en convocar, per a aquest dilluns, una reunió amb les comunitats autònomes de caràcter polític, i no tècnic —la Conferència Sectorial de Medi Ambient, Turisme i Comerç—, per a aclarir els seus dubtes i reiterar-los que la norma és de compliment obligatori, perquè, a més, és una resposta a l’exigència de Brussel·les, atesa la situació de guerra a Ucraïna i la possibilitat de tall de subministrament del gas per part de Vladimir Putin.