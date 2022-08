Alzira apagarà la llum exterior del consistori per a estalviar energia

L’Ajuntament d’Alzira apagarà les llums de la seua façana a les deu de la nit a partir de demà, moment en el qual entrarà en vigor el nou decret governamental sobre estalvi energètic.

Ho farà, segons va explicar ahir, malgrat que no estaria obligat a això pel Reial decret llei 14/2022, que establirà les mesures estratègiques per a estalviar energia sobre la base dels mandats que emanen de la Unió Europea. “La casa consistorial és un edifici declarat bé d’interés cultural, per la qual cosa entra en les excepcions del decret llei, atés que es tracta d’un monument. Però deixarà d’estar il·luminada per a conscienciar la ciutadania sobre la importància de l’estalvi energètic”, va destacar.

El Govern local va subratllar, així mateix, que, des de fa set anys, la ciutat disposa del seu propi pla d’eficiència energètica, un document que ha dibuixat les línies estratègiques per a estalviar recursos. “Entre les mesures que s’han dut a terme en aquests quasi huit anys hi ha el reemplaçament a llum led en els edificis municipals, les instal·lacions esportives i part dels centres educatius. També les lluminàries de carrers, polígons i parcs, on s’han estalviat, des de l’inici d’aquesta última legislatura, 48.835 euros i un total de 538.172 kW. A més, tant en la zona de Tulell com en el polígon el Pla, els fanals s’encenen de manera alterna”, va recordar el regidor de Serveis Públics.

Així mateix, les llums s’apaguen en les dependències municipals a les 22.00 hores, amb una revisió diària de tots els departaments. “També s’han instal·lat sensors de moviment per a activar les llums”, va subratllar Fernando Pascual.