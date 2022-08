La Generalitat adjudica en l’últim any 538 habitatges públics a famílies vulnerables

La Conselleria d’Habitatge, mitjançant l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), ha adjudicat, en l’últim any, 538 habitatges públics a famílies vulnerables. 261 d’aquests corresponen a la província de València, 210 a la d’Alacant i 67 a la de Castelló.

Dels 538 habitatges adjudicats en aquest últim any, 257 han sigut per a joves, 137 per a persones amb diversitat funcional, 57 per a víctimes de violència de gènere i 16 s’han cedit a famílies que havien perdut la seua casa a causa d’una execució hipotecària. Un fet que, segons ha recalcat el vicepresident, “demostra l’esforç d’un govern que treballa per millorar la qualitat de vida de la ciutadania en general, però especialment la dels col·lectius més desfavorits”. Són 1.483 habitatges cedits des del principi de la legislatura i que es distribueixen de la manera següent: 761 a la província de València, 516 a Alacant i 206 a Castelló.

Malgrat aquestes dades, encara hi ha més de 4.300 famílies en llista d’espera per a un habitatge públic, segons les últimes dades disponibles. La demanda d’habitatge social es concentra a la província de València, amb 2.545 sol·licituds, seguida d’Alacant (1.484) i Castelló (353). La xifra és una radiografia molt més precisa que les que hi havia anteriorment, en les quals es parlava de 20.000 persones a l’espera. La raó és que, el mes d’octubre, Conselleria va crear el seu primer registre formal d’oferta i demanda d’habitatge protegit per a regularitzar les dades heretades.

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge, Héctor Illueca, ha destacat “la gran tasca que s’està realitzant des del Consell per ampliar, conservar i millorar les condicions del parc públic d’habitatge i oferir-lo a les famílies amb més necessitats”. El conseller considera que “garantir els drets socials bàsics dins dels límits del nostre ecosistema implica reconéixer que el dret a l’habitatge és bàsic i universal i que, en certa manera, és la porta d’entrada a la resta de drets socials. Per aquest motiu impulsem la universalitat de l’accés a l’habitatge mitjançant polítiques molt avançades”.

Procés d’adjudicació

La Conselleria d’Habitatge, per mitjà d’EVha, inicia el procés d’adjudicació de l’habitatge quan es troba en rehabilitació perquè, una vegada estiga acabat, la unitat familiar assignada hi puga accedir amb la màxima celeritat possible.

Héctor Illueca ha destacat el treball que es realitza per oferir els habitatges en condicions dignes d’habitabilitat per mitjà d’“una cultura de la rehabilitació que millore el parc d’habitatge actual, el confort i la qualitat de vida dels residents, però que, al seu torn, genere ocupació i dinamitze l’economia”.

De la mateixa manera, el vicepresident ha agraït la gran tasca i la col·laboració oferida pels serveis socials municipals en el procés d’adjudicació d’aquests habitatges. “Ells són la primera administració de contacte amb la gent i els que coneixen les seues realitats i necessitats. Per això ens ajuda tant el seu treball, sobretot en situacions d’emergència”.