El Consorci deixa en mans del port l’adjudicació de l’estació marítima

El Consorci València 2007, en vies de liquidació, ha remés l’expedient complet de la licitació de l’antiga estació marítima a l’Autoritat Portuària de València (APV) perquè resolga definitivament l’adjudicació de l’edifici a Valencia Innovation District, la proposta que compta amb el suport de l’Associació Valenciana de Start-ups, que finalment gestionarà l’espai per a convertir-lo en un hub dedicat a la innovació.

El consorci va remetre, a finals de juliol, l’expedient al port, en compliment del requeriment que van fer les start-ups valencianes davant dels tribunals per a forçar l’òrgan que gestiona la Marina a executar la sentència del Tribunal Superior de Justícia, que el març d’enguany els va donar la raó en confirmar l’anul·lació, en la via contenciosa, de l’adjudicació inicial de l’edifici a l’empresa belga de coworking Fosbury and Son.

Després de l’eixida del Govern del Consorci València 2007 i l’inici del procés de liquidació de l’òrgan que va gestionar la Copa de l’Amèrica, la Marina de València ha entrat en una espècie de llimbs administratius dels quals l’Ajuntament, governat per Compromís i PSPV, intenta agafar les regnes. De moment, és el port el que està resolent molts dels projectes i concessions pendents d’adjudicar o renovar, entre els quals hi ha el de l’estació marítima, l’adjudicació de la qual, pendent des de fa ja quasi quatre anys, sembla ara més pròxima.

L’associació de start-ups confia a poder iniciar l’activitat en l’estació marítima a finals de 2023. La intenció és signar el contracte aquest setembre i poder començar les obres d’adaptació de la terminal de coberta ondulada, la reforma de la qual va deixar inacabada Fosbury and Son.