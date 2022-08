Investiguen una punxada a una jove en una discoteca de la platja de Gandia

Una jove ha denunciat haver patit una punxada quan es trobava en una discoteca de Gandia aquesta matinada. L’avís al 112 es va produir cap a les 5.20 i van ser les seues amigues les que van fer la telefonada. Fins al lloc es van mobilitzar diverses patrulles tant de la Policia Local com de la Policia Nacional. En arribar al lloc, els agents van poder comprovar que la xica presentava una marca de punxada al bessó de la cama dreta.

A més, va explicar que es trobava marejada, tenia nàusees, sentia la boca adormida i entumiment tant als braços com a les cames. Davant d’aquesta situació, els agents van avisar els serveis sanitaris, que també es van desplaçar fins al punt on es trobava la jove. L’ambulància la va traslladar a l’Hospital Francesc de Borja, on se li practicaran les proves pertinents per a esbrinar si li han inoculat alguna substància.

Des del centre hospitalari han confirmat que s’ha activat el protocol establit per a aquests casos, encara que no han precisat si la seua la prova ha resultat positiva o no.

Es tracta de la primera denúncia per punxada de la qual es té per coneixement enguany a la comarca de la Safor.