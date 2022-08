Igualtat licita un centre de dia a Elx per a atendre 40 persones amb discapacitat intel·lectual

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, ha anunciat que l’Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) ha licitat les obres del nou Centre de Dia dels Garrofers, a la ciutat d’Elx, que “permetran atendre adequadament un total de 40 persones amb diversitat funcional intel·lectual”.

L’IVASS, dependent de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha publicat la contractació dels treballs d’adequació per valor de més de 680.000 euros, amb un termini d’execució de cinc mesos, amb l’objectiu de posar en marxa el nou centre de dia a mitjan 2023.

Sobre aquest tema, la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha destacat “el gran esforç de l’IVASS per a accelerar l’obertura de 14 centres socials nous per tal d’atendre fins a 585 persones usuàries noves i crear un total de 617 llocs de treball addicionals, amb la mirada centrada en la prestació de la millor atenció possible amb la qualitat adequada”.

Aquests 14 centres socials formen part del Pla valencià d’infraestructures de serveis socials 2021-2025 (pla Convivint), que preveu ampliar els serveis públics essencials en aquesta àrea, i, amb la posada en funcionament d’aquests centres, per mitjà de la gestió pública, “es garanteix una atenció territorialitzada a tota la població a la qual van dirigits”, va afirmar.

“Anem completant la xarxa pública que gestiona IVASS, que ja compta amb residències de diversitat funcional, centres de dia de persones majors, xarxa d’habitatges tutelats, centres de dia de dany cerebral, centres ocupacionals i d’atenció diürna per a persones amb diversitat funcional intel·lectual i centres específics de malalts mentals”, ha assegurat Aitana Mas.

Les obres del Centre de Dia dels Garrofers, a la partida de l’Algoda d’Elx, consistiran en la reforma de la construcció existent i formen part del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat amb els fons de la Unió Europea–Next Generation EU. El valor estimat del contracte, sense incloure l’IVA, ascendeix a 681.205 euros.

Cal destacar que, d’aquesta manera, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives “avança en la posada en funcionament de les infraestructures de serveis socials necessàries per a dotar la Comunitat Valenciana d’una xarxa pública de centres d’atenció a les persones amb diversitat funcional intel·lectual i altres tipus de patologies de caràcter neurològic o mental”, ha conclòs Aitana Mas.