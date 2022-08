La Ciutat de les Arts i les Ciències celebra el Dia de la Fotografia amb un concurs en xarxes socials

La Ciutat de les Arts i les Ciències se suma a la celebració, divendres que ve 19 d'agost, del Dia Internacional de la Fotografia amb un nou concurs en el qual anima els seus visitants a compartir en xarxes socials les millors imatges de la seua visita.

El concurs s'inicia aquest dimarts, 16 d'agost, i finalitzarà el dilluns, 29 d'agost, a les 14.00 hores. Les fotos poden ser de qualsevol edifici o del contingut de la Ciutat de les Arts i les Ciències, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Per a participar en el concurs és necessari seguir en Instagram, Twitter o Facebook i compartir les fotos en alguna d'aquestes xarxes socials etiquetant la imatge amb l'etiqueta #VisitaCiutatArtsCiències. El premi són entrades dobles al Museu de les Ciències per als que facen les deu millors instantànies.

La Ciutat de les Arts i les Ciències és "un dels espais més fotografiats de la ciutat de València" en el qual diàriament es fan centenars de captures i vídeos. En els exteriors, les lletres de València davant de l'Hemisfèric atrauen nombrosos visitants que busquen retratar aquesta imatge "tan característica".

També a la terrassa de l'Umbracle es capten panoràmiques de tot el complex, des del Palau de les Arts fins al nou Caixaforum. El passeig entre els llacs, l'Hemisfèric i el Museu de les Ciències o els bancs de trencadís al llarg d'aquest recorregut són punts molt sol·licitats.

El Carrer Major del Museu de les Ciències, amb la seua cascada de vidrieres de 40 metres, el cub de 'Gravetat Zero' en l'exposició sobre l'exploració espacial i la dedicada al planeta Mart, així com la reproducció de dos dinosaures en la planta baixa destaquen també entre els escenaris més compartits en xarxes socials.

A l'Oceanogràfic els espais amb major activitat fotogràfica són el túnel de taurons, les cobertes de Félix Candela a l'edifici d'accés, el corpori a grandària real de la balena blava i la terrassa exterior davant del llac de la colònia de flamencs.

També després de la seua obertura aquest estiu destaca Caixaforum, que s'ha convertit en "una de les noves icones" a què es dirigeixen centenars de mirades per a aconseguir "la millor postal de la ciutat". Les captures es fan tant des de diferents angles exteriors, com les làmines d'aigua o el llac que l'envolta i l'escalinata, com en les exposicions interiors.