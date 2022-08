Denuncien l’abocament d’unes runes en una parcel·la municipal de Salem

L’Ajuntament de Salem ha denunciat l’abocament d’unes runes d’obra en una parcel·la municipal, situada als afores de la localitat. El consistori de la Vall d’Albaida està duent a terme tasques de condicionament del solar, perquè en un futur puga convertir-se en un aparcament, i despús-ahir els operaris que treballen en aquestes obres van descobrir l’abocament. Pel que sembla, l’abocament dels rebles del que sembla una obra pública s’hauria produït dijous passat, segons alguns veïns, i el consistori, després del cap de setmana i el dilluns festiu, es va adonar ahir de la presència dels residus, després d’acudir els operaris que treballen en el condicionament de la parcel·la.

Entre els abocaments es troben rajoles de voreres com les que es troben als carrers de diverses localitats —amb sanefes dibuixades—, ciment i restes de construcció. Els operaris municipals també han trobat entre les runes depositades de manera irregular una canonada de plàstic.

L’alcalde de Salem, Juli Fenollar, explica a Levante-EMV que pel tipus de residus que hi ha entre les runes “sembla que provinguen d’una obra pública d’algun ajuntament, que l’empresa encarregada de l’actuació hauria llançat ací sense permís, i sense coneixement del consistori que estaria executant aquestes obres”, afirmava el primer edil, deslliurant de responsabilitat l’administració local que estarà fent les obres d’on procedirien els residus. Fenollar ha indicat que s’ha posat en contacte amb alcaldes de poblacions veïnes, per a esbrinar si estan fent obres a la via pública i pogueren procedir d’allí, però o no estan executant obres o no han respost. En tot cas, el primer edil de Salem insistia que “si és d’algun ajuntament, aquest no ho sap. L’empresa encarregada de les obres és la que ha llançat allí les runes sense avisar el consistori”.

L’Ajuntament de Salem ha denunciat davant de la Guàrdia Civil els fets i, pels testimonis de diversos veïns, estarien després de la pista de qui podria estar darrere del succés, si bé encara no s’han trobat els responsables. Així, alguns veïns van veure dijous passat dos camions coberts, amb la càrrega coberta, entrar a la població. Clients del bar de l’entrada del poble que dijous estaven a l’establiment també van confirmar que van veure els camions i veïns que resideixen prop de la parcel·la on s’ha produït l’abocament també els van veure, per la qual cosa s’investiga, a partir de les descripcions dels testimonis, si aquests dos camions, que no eren de molta grandària, pogueren estar darrere de l’abocament, segons va explicar ahir l’alcalde. També s’investiga quina empresa podria ser la propietària d’aquests camions, ja que “els veïns no han sabut concretar si els camions tenien algun rètol o alguna inscripció d’alguna empresa. Però, per les descripcions, serien camions que han estat en altres obres, ací a Salem”. El succés s’ha difós a través de les xarxes socials de l’Ajuntament, per a ajudar a l’esclariment dels fets.

Les runes continuen a la parcel·la municipal a l’espera d’esbrinar el responsable, per a instar-li que les retire i les porte a un punt verd de reciclatge d’aquest tipus de residus. Si no, l’Ajuntament de Salem haurà de retirar-les.