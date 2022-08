Benetússer obri les inscripcions de les escoles esportives

L’Ajuntament de Benetússer aposta un any més per promocionar l’accés igualitari a la pràctica esportiva dels xiquets i xiquetes del municipi i ho fa mitjançant la posada en marxa d’una nova temporada de les seues escoles esportives. El programa, organitzat en col·laboració amb l’Ampa, disposa de sis modalitats que tenen com a objectiu l’educació en valors associats a la companyonia, l’esforç i el treball en equip, així com la creació d’hàbits de vida saludables entre els i les menors.

Bàsquet, bàdminton, judo, futbol-sala, handbol o multiesport són les modalitats a triar entre els participants per mitjà d’una matrícula de 60 euros anuals, “la qual cosa fa de les nostres escoles una activitat accessible perquè tots els menors de Benetússer puguen iniciar-se en la pràctica esportiva del seu interés, divertir-se i mantindre’s en forma”, assenyala el regidor d’Esports, Rafael del Río. Les activitats, dirigides a menors nascuts entre 2007 i 2016 que cursen Primària i Secundària, està previst que es realitzen tant al pavelló cobert “María Pina” com a les noves pistes exteriors del poliesportiu municipal. Per a dur a terme la matrícula s’haurà d’omplir el full d’inscripció i el model de declaració responsable per part dels progenitors o del tutor o tutora dels xiquets i xiquetes, que podrà descarregar-se del web municipal www.benetusser.es. Per a completar el procés s’haurà de fer el pagament, tenint en compte que els germans d’un esportista inscrit pagaran únicament el 50 %. La documentació s’haurà de lliurar del 5 al 23 de setembre en les instal·lacions del poliesportiu municipal de dilluns a dissabte en horari de 9 a 12 hores.