Hugo Guillamón serà el primer dels capitans a renovar. La renovació del futbolista està pactada i el València vol fer-la oficial a partir de l’1 de setembre, quan finalitze el mercat. La prioritat econòmica ara mateix és deixar lloc en el ‘fair play’ per a inscriure els nous reforços que espera Gattuso, siga en qualitat de fitxatges o en forma de cessió. Una vegada es confeccione la plantilla de manera definitiva, començarà el torn de les renovacions i el pla del club és que la de Guillamón siga la primera. Així es va acordar en la reunió que ahir van mantindre els agents del futbolista amb la nova presidenta del València Layhoon Chan. La cita, en la qual no només es va parlar d’Hugo Guillamón, va servir per a comprovar la “tranquil·litat” que hi ha per les dues parts perquè el futbolista signe el seu nou contracte fins al 30 de juny de 2026 amb un merescut augment de sòl d’acord amb el seu nou rol en l’equip. La figura de Gattuso ha sigut clau perquè el club reprenga una renovació que havia parat el mateix Peter Lim al maig abans de la final de Copa. El club, reforçat per la confiança de l’italià, va recuperar el contacte amb els agents del jugador i ha pactat una renovació a la qual només falta la signatura.