Les vendes de la indústria i els serveis valencians van com un coet

Malgrat les enormes dificultats provocades per la guerra a Ucraïna i la inflació sense taxa, la indústria i els serveis, que acaparen més del 90 % del PIB de la Comunitat Valenciana, van com un coet, amb uns increments interanuals de gran magnitud, encara que cal no oblidar que l’any passat l’activitat econòmica estava encara molt condicionada per la pandèmia.

Les dades fetes públiques hui per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) revelen que la Comunitat Valenciana va experimentar un increment el juny passat del 45 % en la xifra de negocis de la seua indústria respecte al mateix mes de l’any passat. Va ser la segona autonomia amb una millor evolució, després del 61,7 % de Múrcia, i es va situar a una considerable distància de la mitjana espanyola, que va registrar una pujada del 31,7 %. També va ser de relleu el creixement del primer semestre, amb un 26,8 %, en relació al mateix període de 2021. La dada està 2,8 punts per damunt de la mitjana nacional, encara que en aquest cas la regió es veu superada per altres set territoris. En l’àmbit espanyol, tots els béns industrials experimenten increments, encara que resulta significatiu en el context actual de problemes de subministrament de gas i petroli que els energètics hagen pujat en un 131 %.

Serveis

Per la seua banda, la marxa general dels serveis també és molt rellevant a la Comunitat Valenciana, en aquest cas impulsada per l’hostaleria i, per tant, per l’activitat turística i d’oci, la més castigada per la crisi de la covid. La xifra de negocis del sector terciari va créixer a l’autonomia el juny passat en un 20,7 %, per davall, però, del 23,4 % en què ho va fer en el conjunt d’Espanya. Huit autonomies més, liderades per les més turístiques, com les Balears i les Canàries, van registrar percentatges superiors. Es tracta d’una dinàmica que es repeteix en l’acumulat dels sis primers mesos de l’any, quan els serveis valencians van experimentar una alça del 19,2 % i els de la mitjana nacional, del 23,5 %.

El subsector que va contribuir d’una manera més decidida a aquest increment va ser, com ha quedat dit, l’hostaleria, que va créixer un 44,1 % al juny i un 84,2 % el primer semestre. A continuació, es van situar les activitats administratives i serveis auxiliars, amb augments en cada cas del 40 % i el 36 %. Per la seua banda, el comerç va millorar un 18,8 % en el mes i un 22,3 % en el semestre, mentre que el transport ho va fer, respectivament, en un 19,5 % i un 29,2 %.

L’ocupació en els serveis també va registrar xifres positives, encara que no tant com les vendes. L’índex d’ocupació va augmentar un 4,3 % interanual al juny i un 3,8 % en la mitjana des que va començar l’any. En els dos casos, la dada és inferior a la del conjunt d’Espanya, on en cada cas va ser del 4,8 % i el 4,9 %. De nou va ser l’hostaleria la que va porta el pes, amb increments del 12,1 % i el 13,5 % en cadascun dels supòsits.