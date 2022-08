La tempesta obliga a evacuar el Rototom i a cancel·lar el segon dia de concerts

Una tempesta amb fortes ratxes de vent ha obligat l’organització del festival de ‘reggae’ més important d’Europa, el Rototom Sunsplash de Benicàssim, a cancel·lar la segona jornada de concerts i a ordenar l’evacuació del recinte de concerts per seguretat.

La cancel·lació s’ha notificat per megafonia del recinte de concerts —el mateix que acull altres festivals com el FIB i el SanSan, al costat de l’N-340— passada la mitjanit, segons testimonis presencials i que es pot veure en vídeos pujats a xarxes socials per part d’alguns dels milers d’assistents a aquest certamen.

Pel que sembla, des de l’organització s’ha comminat el públic a dirigir-se cap a la zona de càmping i a evacuar el recinte de concerts. En la jornada d’aquest dimarts actuava, entre altres artistes i grups, Julian Marley, de la saga dels Marley.

Rototom Sunsplash

El festival Rototom Sunsplash va començar el programa de concerts i actes paral·lels —especialment el Fòrum Social— dimarts passat i està previst que finalitze dilluns que ve.

A la província de Castelló es registra des de la vesprada del dimecres una successió de ruixats tempestuosos, acompanyats a vegades d’aparell elèctric i fortes ratxes de vent, que també s’han deixat sentir a la zona de Bejís, assolada des de dilluns per un incendi forestal que ha arrasat més de 10.000 hectàrees i que encara no ha pogut ser controlat.

Es dona la circumstància que aquest és, almenys, el tercer festival que ha registrat problemes relacionats amb la meteorologia a la Comunitat Valenciana des del passat cap de setmana, després que el Medusa de Cullera (València) haguera de cancel·lar-se en esfondrar-se diverses estructures del recinte —que van causar una mort i dotzenes de ferits— i el Rabolagartija de Villena (Alacant) desallotjara d’urgència els seus 5.000 assistents pel fort vent.