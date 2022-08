El Rototom reprén l’activitat després de desallotjar el seu recinte per ratxes de vent

El Rototom Sunsplash va reprendre ahir la 27a edició després d’evacuar el recinte la nit de dimecres a causa de les fortes ratxes de vent a Benicàssim. L’organització del certamen va prendre aquesta decisió per a protegir la seguretat dels assistents després del greu incident del Medusa, on una setmana abans la caiguda de diverses infraestructures va ocasionar la mort d’un jove i va provocar dotzenes de ferits.

Després de l’actuació de Julian Marley, passades les 3 de la matinada, l’organització va decidir cancel·lar la resta de concerts i dur a terme un desallotjament preventiu del recinte de concerts. Ahir ja van comunicar que no hi va haver “cap incident ni dany de tipus personal”. Es van registrar ruixats tempestuosos, acompanyats a vegades de rellamp i fortes ratxes de vent, que també es van deixar sentir a la zona de Bejís, assolada des del dilluns per un incendi forestal que ha arrasat més de 10.000 hectàrees i que encara no ha pogut ser controlat.

Els assistents que tenien entrada per a dimecres van poder validar la seua polsera en els mateixos accessos al recinte.

El festival arriba hui a l’equador amb l’actuació de Morgan Heritage, Eek-a-Mouse, Chill Mafia o la Balkan Paradise Orchestra. A partir de demà començaran a desfilar per l’escenari els plats forts del certamen, com Davido, Hempress Sativa i Soom T, que actuaran dissabte; i Alboroise, Mala Rodríguez o The Abyssinians, que pujaran al ‘main stage’ diumenge.

França i Jamaica

La vetlada de hui tornarà a guiar-se per la diversitat de gèneres musicals, amb protagonisme de les bandes procedents de França i Jamaica. L’escenari rep el ‘reggae’ eclèctic dels jamaicans pluriguanyadors de premis Grammy Morgan Heritage. També el ‘sound system’ i estudi de producció francés O.B.F., especialitzat en la música d’influència jamaicana d’avantguarda amb referències al ‘dub’ més potent inspirat al Regne Unit i el ‘dancehall’ clàssic, que porta al Rototom un espectacle especial, i diferent, juntament amb Belen Natalí, Sr Wilson, Charlie P i Junior Roy.