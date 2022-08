Quan és la Tomatina 2022

Falta menys d’una setmana perquè la tomaca torne a regnar a Buñol. Després de la parada obligatòria de la pandèmia de coronavirus, Buñol es prepara per a tornar a celebrar en gran, dimecres que ve, la seua Tomatina. En aquesta edició hi ha posades moltes expectatives. Suposa la tornada d’una de les festes més internacionals no només a la Comunitat Valenciana sinó en tot el país i a la qual acudeixen milers de turistes procedents de tots els racons del món. La Tomatina celebrarà la seua 75a edició amb el lema “No te la pots perdre”.

Les xifres de la Tomatina sempre impressionen quasi tant com l’aspecte dels carrers de Buñol després de la batalla de tomaca. La munició d’aquesta particular batalla de tomaques ja està preparada i prompte es convertirà en suc de tomaca que acabarà tenyint de roig persones, carrers i façanes. Tot s’hi val per tal de passar-ho bé a Buñol. En aquesta ocasió, l’organització espera que la crida de la festa torne a atraure turistes i, per això, ha organitzat tot un complet programa d’actes al voltant de la festa. Des del tradicional “pal sabó” que precedeix l’inici de la Tomatina fins a diverses festes i concerts tant previs com posteriors. Buñol celebra aquesta setmana les seues festes i la Tomatina n’és un dels actes centrals. 82 Horari i recorregut A les 12.00 hores serà quan arrancarà la Tomatina. El recorregut abastarà els carrers Sant Lluís i Cid, fins a arribar al Pont de la República. D’altra banda, la Tomatina Infantil se celebrarà, a la mateixa hora, a la plaça del Poble, i en aquesta podran participar totes les xiquetes i xiquets d’entre quatre i tretze anys. Aforament i venda d’entrades L’organització ha mantingut el mateix aforament que fins ara: 20.000 persones. Els últims anys, per a garantir la màxima seguretat, l’Ajuntament de la localitat va voler limitar-ne l’accés i, per això, qui estiga interessat a participar en la festa haurà d’adquirir una entrada. Es poden comprar en la pàgina web oficial de l’esdeveniment (www.latomatina.info) per tan sols dotze euros. Les activitats començaran dimecres de matinada, a la 1.00 hores, amb un concert de l’Orquesta Módena que tindrà lloc al parc Manuel Carrascosa. A les 5.00 hores, la música i els discjòqueis es dispersaran per diferents llocs del municipi, oferint música i diversió, fins que comence l’acte central, la Tomatina.