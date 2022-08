‘Un lago de conciertos’, amb Berklee i la Ciutat de les Arts i les Ciències

Berklee València i la Ciutat de les Arts i les Ciències inauguren aquest divendres (19 hores) la temporada de tardor d’‘Un lago de conciertos’, una sèrie d’actuacions en viu, gratuïtes i a l’aire lliure, que any rere any se celebra en els exteriors del Museu de les Ciències.

La programació del cicle comprén un total de 5 concerts i s’estendrà fins al 14 d’octubre. Les pròximes dates seran el 2, 23 i 30 de setembre i continuaran el 7 i el 14 d’octubre.

Els estudiants del campus de Berklee, procedents de més de 50 països, seran els protagonistes d’aquest cicle, que oferirà música en directe d’estils molt variats per a tots els públics; des del jazz fins al blues i el soul, passant per músiques del món, flamenc, electrònica, folk, funk, o latin jazz.

‘Un lago de conciertos’ torna per a consolidar-se com el pla perfecte per a tancar la setmana amb la millor música en directe a l’aire lliure en un entorn privilegiat, dins del marc del programa de ‘Música en Obert’ oferit per Berklee i la Ciutat de les Arts les Ciències.