Djokovic renuncia a jugar la Copa Davis per "motius personals"

La Copa Davis que es disputarà del 13 al 18 de setembre a València havia de ser el retorn de Novak Djokovic, després de no jugar l'Obert dels Estats Units i els Masters 1.000 del Canadà i Cincinnati per no estar vacunat de covid-19 i, per aquesta raó, tindre l'entrada prohibida. Però la reaparició de l'exnúmero 1 encara haurà d'esperar, ja que ha decidit no jugar per Sèrbia per "raons personals".

Viktor Troicki, capità i amic de Djokovic, ha fet pública aquesta decisió en una entrevista publicada aquest dilluns en el periòdic Sportski Zurnal. "Nole ha estat amb nosaltres en innombrables ocasions, però aquesta vegada no pot per motius personals. Si arribem a la final de Màlaga, s'unirà a nosaltres". Sèrbia participarà en la fase de grups que es disputa a València contra Espanya, a qui s'enfrontarà el dimecres 14 de setembre, el Canadà i Corea del Sud. L'equip vencedor del grup B es classificarà per a la gran final per l'Ensaladera que es jugarà a Màlaga contra els vencedors del grup A, que es juga a Bolonya (Itàlia, l'Argentina, Croàcia i Suècia); el grup C, a Hamburg (Alemanya, França, Austràlia i Bèlgica), i el grup D, a Glasgow (Gran Bretanya, els Estats Units, Països Baixos i Kazakhstan), tots també del 13 al 18 de setembre. Retorn en la Copa Laver? Djokovic va jugar el seu últim partit oficial en la final de Wimbledon el passat 10 de juliol, on va conquistar el títol contra l'australià Nick Kyrgios. La negativa del serbi a vacunar-se li ha impedit jugar aquesta temporada també en l'Open d'Austràlia i els Masters 1.000 de Miami i Indian Wells. El tenista serbi podria ara reaparéixer en la Copa Laver, que es disputa a l'O2 Arena de Londres del 23 al 25 de setembre, i on està convocat junt amb Rafael Nadal, Roger Federer i Andy Murray.