La Delegació del Govern suspén el transvasament d'arena del Perellonet al Perelló

La Delegació del Govern ha suspés el transvasament d'arena de la platja del Perellonet (València) a la platja del Perelló (Sueca), previst per al 12 de setembre. Ho fa després de l'oposició dels veïns del Perellonet i del seu alcalde pedani a aquest projecte, pactat l'abril d'enguany per a regenerar la platja del Perelló, molt danyada pels temporals. És més, aquest mateix matí, l'alcalde de València, Joan Ribó, s'havia alineat amb els veïns de la pedania en contra d'aquest transvasament, que finalment ha sigut suspés per la Delegació del Govern.

Els màxims responsables del Govern, que aquest mateix matí han rebut l'escrit oficial dels veïns, ja havien dit que es tractava d'un acord entre municipis i que si aquest acord no es mantenia, el transvasament d'arena no es duria a terme, com finalment sembla que ocorrerà.

Des del Perelló han qualificat d'insolidària la postura dels seus veïns de València. Ja van admetre que el transvasament no es fera el mes de juliol, com estava pactat, per les molèsties que provocaria al Perellonet en plena temporada estival, i ara es queden definitivament sense aquesta reparació del seu litoral, que consideren necessària i urgent. Per tant, s'haurà de buscar una alternativa que, hui dia, no sembla clara.