El Llevant UE, pendent del genoll de Shkodran Mustafi

La visita del Llevant UE va deixar la lesió del defensor Shkodran Mustafi. Al cap de 9 minuts el seu genoll es ressentia i el fort dolor va fer que es quedarà estés en terra instantàniament. «Sembla trencament. Està afonat. S'havia esforçat moltíssim. Ha sigut un mal gest, no ha sigut cap esprint ni res», va lamentar el tècnic llevantinista en la roda de premsa posterior a la finalització del quart compromís de lliga. Ara s'està esperant el resultat de les proves mèdiques a les quals se sotmetrà Mustafi per part del club llevantinista, per a conéixer el diagnòstic exacte de la seua lesió, si bé es tem que afecte la zona del genoll.