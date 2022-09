El TJUE avala que els estats de la UE obliguen a usar la llengua oficial en l'educació superior per a protegir la identitat nacional

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha avalat aquest dimecres que un estat membre de la Unió Europea obligue a utilitzar la seua llengua oficial en l'educació superior per a protegir la identitat nacional, sempre que aquesta restricció siga "proporcionada" i preveja excepcions.

En una sentència, la justícia europea considera que aquesta limitació està justificada per a promoure i estimular l'ús de la llengua oficial d'un estat membre, en línia amb la defensa de la identitat nacional dels països de la UE.

El tribunal amb seu a Luxemburg es pronuncia així sobre l'obligació a Letònia d'impartir classes en letó, davant el cas d'una universitat privada que pretén instal·lar-se al país i oferir classes en una llengua no oficial.

En tot cas, assenyala que la restricció no pot "anar més enllà del necessari per a aconseguir l'objectiu perseguit" de protegir la llengua, per la qual cosa ha de garantir-se que en la formació universitària es puga utilitzar un idioma diferent de l'oficial.

Sobre les excepcions, el TJUE assenyala que ha de permetre's l'ús d'un idioma diferent del letó, almenys pel que fa a la formació impartida en el marc de cooperació i formació europea o internacional i en matèria de cultura i idiomes.