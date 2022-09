Chera s'incorpora a la Mancomunitat Interior Terra del Vi

En l'última sessió plenària de la Mancomunitat de l'Interior Terra del Vi (MITV) han pres possessió els nous representants de Chera, cosa que suposa la incorporació definitiva del municipi en aquesta entitat supramunicipal. Després de l'aprovació inicial de l'acord d'incorporació en l'MITV, l'alcalde de Chera, Alejandro Portero Igual, i el regidor Manuel Gisbert Muñoz es van convertir en representants legítims en el ple de l'MITV.

D'aquesta manera es fa el pas definitiu en la incorporació de Chera a l'MITV després d'anys d'estreta col·laboració, ja que el municipi ha participat activament en molts dels projectes impulsats per aquesta entitat, com és el cas del Pla de dinamització i governança turística (PDGT) i el Pacte territorial per l'ocupació i el desenvolupament local.

Chera i el seu patrimoni natural i històric estan integrats en la marca de destinació turística de la comarca, Tierra Bobal, amb l'objectiu de transformar i fomentar un ecosistema turístic que permeta vertebrar el territori de manera sostenible i beneficiosa tant per a agents socials com per a operadors privats del sector.

D'aquesta manera, l'MITV integra els nou municipis de la comarca: Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro i Villargordo del Cabriel.