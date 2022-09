Putin amenaça Occident i anuncia una mobilització militar parcial: "Tenim moltes armes per a contestar"

Rumors de mobilització circulaven entre els russos, i Putin ho ha confirmat aquest dimecres: mobilització parcial de tropes. "Només es reclutarà aquells ciutadans que estiguen en la reserva, i sobretot aquells que hagen servit en les forces armades, tinguen unes certes especialitats militars i experiència rellevant", van ser les seues paraules exactes. Va espantar, temporalment els fantasmes de la llei marcial i la mobilització general, encara que temporalment, i només cridarà els reservistes que complisquen amb aquests requisits.

En el mateix discurs ha mantingut el seu to de conflicte amb Occident, al qual culpa de "travessar totes les línies" i del qual rep "amenaces constants". "L'OTAN està fent un reconeixement en tot el sud de Rússia. Diuen obertament que Rússia ha de ser derrotada en el camp de batalla”, va afirmar. Va usar també el victimisme: “L'objectiu d'una part de les elits occidentals és afeblir el nostre país. Diuen que hauria de dividir-se en diferents parts. Van fer de la russofòbia total la seua arma”. No s'oblida tampoc de recordar que Rússia, com Occident, té armament nuclear. "Aquells que intenten fer xantatge a Rússia amb armes nuclears han de ser conscients que la rosa dels vents pot girar en la seua direcció", ha asseverat el líder rus.

Referèndums en regions ocupades

En el marc del conflicte russoucraïnés, el líder rus ha assegurat que quan la seua integritat territorial es veja amenaçada, Rússia usarà "tots els mitjans al seu abast". Aquesta integritat territorial inclourà, una vegada celebrats els referèndums de dubtosa legitimitat, les regions ocupades d'Ucraïna: Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia. Hui dia és territori ucraïnés, encara que Moscou ho vol per a si i ha preparat unes votacions enmig del conflicte per a assegurar-se el control directe d'aquests territoris.

Aquesta mesura, juntament amb les aprovades aquest dimarts en la Duma per a castigar més durament objectors de consciència i desertors, va dirigida a contrarestar l'ofensiva ucraïnesa, que va aconseguir recuperar el control de diferents ciutats de l'est del país. Amb aquesta mobilització s'estima des del mateix Kremlin que entraran en servei 300.000 soldats, als quals es prepararà per a anar al front, a "protegir els 1.000 quilòmetres de front" que té Rússia.