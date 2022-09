La Sagrada Família es fixa culminar la torre de Jesús, el sostre de Barcelona, entre 2025 i 2026

Després d'una aturada de visites i per tant d'ingressos i, en conseqüència, de la construcció de la Sagrada Família per efecte de la pandèmia, el temple d'Antoni Gaudí mira el futur amb un cert optimisme després d'un 2022 en el qual les xifres, totes, han fet un tomb i s'albira una certa normalitat en l'horitzó. Els seus responsables encara no s'atreveixen a donar data de finalització total de la basílica, la de 2026 va deixar de ser possible amb la covid, però sí que han anunciat aquest dijous que aquest any o abans, en 2025, la torre de Jesús, el punt més alt del temple i de la ciutat, amb permís de la torre de comunicacions de Collserola, serà una realitat. O aquesta és la voluntat: "La il·lusió és que es puga coronar la creu en l'aniversari de la mort d'Antoni Gaudí i la celebració de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura", ha afirmat Jordí Faulí, arquitecte de la basílica. Quan estiga acabada arribarà als 172,5 metres d'altura i comptarà amb una creu de 17 metres de ceràmica blanca esmaltada en el seu cim.

Abans, en 2023, es posarà l'última pedra de les quatre torres dels evangelistes. A la fi d'enguany, al desembre, es culminaran la de Lluc i la de Marc, i per al pròxim la previsió és acabar la de Joan i la de Mateu. Els quatre terminals coronats cadascun amb la simbologia dels tetramorfs que els identifiquen (l'àngel per a Mateu, el lleó per a Marc, el bou per a Lluc i l'àguila per a Joan) fets per l'escultor Xavier Medina Campeny i amb una altura final de 135 metres. Així, amb la torre de Maria (138 metres) il·luminada des de desembre passat, amb benedicció papal inclosa, els cinc cimboris acabats en 2023 i la previsió d'acabar la de Jesús en 2026, la basílica donarà per construïdes les sis torres centrals que Gaudí va projectar per al temple.

Visites i ingressos

Les bones notícies arriben amb la recuperació després de la desfeta que va suposar la parada de l'activitat a la qual va obligar la covid. Les xifres prepandèmiques (4,7 milions de visitants en 2019) encara no s'han recuperat, però sí que s'han superat les previsions de 2022. L'any en curs s'esperava arribar als 1,6 milions de visites, però finalment en seran, si tot funciona com fins hui, 3,4 milions. Els ingressos també han crescut, de manera que s'espera arribar als 87 milions d'euros aquest 2022 i ingressar-ne 102 en el 2023 (els mateixos que en 2019). Així i tot, la normalitat absoluta no espera la basílica aconseguir-la fins a 2024, serà llavors quan els seus responsables s'atreviran a donar una nova data de finalització de la construcció.