Els cubans donen suport per majoria a la legalització del matrimoni igualitari i la gestació subrogada

Dos terços dels votants cubans han donat suport en referèndum al Codi de les Famílies promogut pel Govern de Miguel Díaz-Canel, que obri la porta a la legalització del matrimoni igualitari i la gestació subrogada a l'illa, segons dades oficials.

La presidenta del Consell Electoral Nacional, Alina Balseiro Gutiérrez, ha comparegut aquest dilluns davant els mitjans per a confirmar que el 66,87 % dels vots vàlids, més de 3,9 milions, avalaven l'actual reforma, davant del 33,13 %, més d'1,9 milions, que van dir "no".

Les dades, que ja es donen per irreversibles, malgrat que encara resta concloure el recompte en algunes circumscripcions, situen el nivell de participació prop del 74 %. La responsable del CEN ha felicitat la població per la seua implicació en el procés, informa la premsa oficial.

L'anunci dels resultats ha coincidit amb una reunió encapçalada per Díaz-Canel per a examinar l'evolució de l'huracà Ian i tant el president com la resta d'assistents han aplaudit després de la confirmació de la victòria del "sí", com consta en un vídeo difós en xarxes socials per la mateixa Presidència, sota la premissa que "l'amor ja és llei" a Cuba.

Díaz-Canel també ha expressat en Twitter la seua "alegria" pels primers resultats, encara que ha advertit que Cuba entra en una "desafiadora setmana" per l'arribada de l'huracà.

L'oficialisme cubà havia fet campanya en favor del "sí", mentre que en el costat contrari s'ha situat l'Església Catòlica i un sector de l'oposició que qüestionava la mera participació en la consulta, per considerar-la una manera de legitimar l'actual Govern.