L'Ajuntament assumeix el sòl del grup d'habitatges Mare de Déu dels Desemparats

Els espais enjardinats del grup residencial Mare de Déu dels Desemparats de Tres Forques, una de les promocions d'habitatges «barats» impulsats durant el franquisme entre els anys cinquanta i seixanta, seran una de les noves zones verdes que assumirà la nova contracta de jardineria sostenible de l'Ajuntament de València. Així ho ha confirmat el regidor de Parcs i Jardins, Sergi Campillo, a aquest diari. Els veïns, que fa anys que reclamen el manteniment i la cura de l'arbratge i les zones enjardinades comunes, començaran així a tindre un espai verd de qualitat després de dècades d'abandó i degradació. El cas de les zones verdes, en la seua majoria despoblades, d'aquest grup residencial és insòlit a la ciutat. A penes han pogut ser gaudides per les famílies, ja que la cessió dels jardins a la ciutat mai va arribar a produir-se. L'Ajuntament ja ha començat a actuar en les zones verdes, esbrossant mala herba i preparant el terreny per a noves plantacions i recuperant els parterres. Campillo anuncia un pla de millora d'aquests jardins, element fonamental de millora ambiental i confort davant del canvi climàtic.

El manteniment dels jardins busca completar el projecte de reurbanització integral del conjunt d'habitatges barats Mare de Déu dels Desemparats anunciat per l'alcalde, Joan Ribó, i que executarà la Regidoria de Desenvolupament Urbà a càrrec dels fons europeus Next Generation.

Després de sol·licitar de nou la cessió dels terrenys, la Generalitat, a través de la Conselleria de Territori, va entregar formalment fa uns mesos aquests espais al consistori, que havien reclamat des de la Regidoria, perquè havien sigut traspassats formalment i, per tant, mai havien sigut mantinguts.

El grup Mare de Déu dels Desemparats és un dels conjunts residencials promogut per l'Obra Sindical de la Llar (adscrita als ministeris franquistes de Governació i Habitatge), i està situat al sud de l'actual avinguda del Cid (antiga avinguda de Castella).

Es tracta del major conjunt residencial d'habitatges barats dels promoguts per l'OSL a València amb un total de 2.900 habitatges que ocupen 8,7 hectàrees i s'estén entre Tres Forques i l'avinguda del Cid. En alguns dels seus edificis encara es pot veure l'escut franquista.

La seua construcció es va desenvolupar en quatre fases, des de 1952 fins a 1962, encara que les primeres actuacions de compra de terrenys daten de 1944. El grup, per això, és una suma d'actuacions, algunes d'aquestes contradictòries entre si, més que el resultat d'un projecte global, per la qual cosa, malgrat la seua grandària, no es considera una unitat residencial integrada. De fet, el manteniment tant dels habitatges com de les zones comunes difereix d'uns grups a uns altres. Francisco Cabrero, Luís Costa i Antonio Tatay són alguns dels arquitectes que van projectar aquests blocs de cases barates intercalats amb xicotetes zones verdes i jardins dispersos.