Tancada la costera de Sant Antoni de Xàbia per un arbre caigut

Els bombers i la brigada municipal de Serveis de l'Ajuntament de Xàbia treballen des de primera hora d'aquest dilluns en la retirada d'un arbre que ha caigut en la costera de Sant Antoni del municipi, a conseqüència de l'aigua que va caure a primeres hores de la nit de diumenge a dilluns.

L'arbre s'ha quedat travessat i suportat per uns cables telefònics, la qual cosa ha obligat a tancar el carrer que comunica el barri de Duanes amb les Planes, i on hi ha nombroses residències.

Els operaris de la brigada han utilitzat la grua per a moure el tronc de l'arbre a peu de carrer i posteriorment han començat a tallar-lo a trossos per a poder retirar-lo. En aquesta tasca estan intervenint els bombers del parc de Dénia.

Les previsions apunten al fet que aquesta via estarà tallada durant diverses hores fins que l'arbre siga retirat íntegrament.