Alzira pateix una altra onada d'actes vandàlics

El parc de l'Alquenència, la plaça de la Constitució i el parc de la Marina Espanyola han patit una nova onada d'actes vandàlics. Les destrosses han afectat el mobiliari urbà, jocs infantils i elements patrimonials de la ciutat.

Des de la Regidoria de Serveis Urbans i Obres Públiques s'iniciaran els treballs de reparació d'aquests dos espais de la ciutat, a més s'estudiarà la possibilitat d'instal·lar-hi càmeres de seguretat al parc del l'Alquenència per a evitar actes incívics com els que estan ocorrent en les últimes setmanes.

El regidor de Serveis Urbans i Obres Públiques, Fernando Pascual, ha apel·lat al civisme: “No és possible que una ciutat exemplar com Alzira haja de patir l'incivisme de persones que no estimen el nostre poble i es dediquen a provocar destrosses per diferents zones de la nostra ciutat”. L'edil hi ha afegit que “Alzira és una ciutat moderna i líder en molts aspectes, referent de moltes altres poblacions, és per això que no tolerarem actes vandàlics com els que estem patint i continuarem treballant per a acabar amb aquelles persones que només busquen fer mal i res tenen a veure amb la imatge de ciutat amable i acollidora que té Alzira”.