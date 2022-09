Els valencians eleven en quasi 11.000 milions els seus estalvis en l'últim any

En un context d'enorme incertesa per uns preus, singularment de l'energia però també dels aliments, en valors desconeguts en dècades, i amb l'amenaça d'una nova recessió econòmica molt a prop, els valencians opten per la prudència: més estalvi i menys consum, la qual cosa fet i fet pot inclinar la balança en favor de la recessió, precisament per la contenció en la despesa interna. Així ho posen de manifest les últimes dades del Banc d'Espanya quant a depòsits i crèdits en les entitats financeres, corresponents al final del primer semestre de 2022.

Els diners que els residents a la Comunitat Valenciana, inclòs el sector públic, tenien ingressats en bancs, caixes i cooperatives de crèdit a 30 de juny ascendien a 129.698 milions d'euros. Es tracta de quasi 11.000 milions més -en concret, 10.979- respecte dels 118.979 del mateix mes de 2021. En el balanç intertrimestral, és a dir, en relació al 31 de març de 2022, l'augment és notable, en concret mostra un increment de 2.405 milions. En volum, els valencians ocupen la quarta posició en l'escalafó nacional, per darrere de Madrid (409.851 milions), Catalunya (216.562) i Andalusia (155.771). L'autonomia representa el 8,5 % del total d'1,5 bilions d'euros del conjunt d'Espanya.

Préstecs

Mentre creixen els depòsits, els crèdits també augmenten en volum però no en la mateixa magnitud. En finalitzar juny, les entitats financeres que operen a la Comunitat Valenciana tenien concedits als seus clients 113.986 milions d'euros, una quantitat que està en 970 milions per damunt dels que hi havia just un any abans: 113.016. L'evolució respecte a març de 2020 és quasi insignificant, amb un augment de només 151 milions.

Els bancs ja només tenen 1.706 sucursals en l'autonomia, després de tancar-ne 60 en tres mesos

Les dades del Banc d'Espanya constaten, així mateix, l'acceleració del procés en el qual estan immerses les entitats financeres per a reduir la seua presència als carrers. Els operadors del sector tenien a tancament de juny d'aquest any 1.706 oficines repartides pel territori valencià. Es tracta d'un descens del 3,5 % respecte del primer trimestre de 2022, quan la xarxa estava integrada per 1.766 establiments. Per tant, s'ha produït una reducció de 60.

Si es dona una ullada una mica més arrere, s'aprecia en tota la seua dimensió el replegament de la banca. Per exemple, en l'últim any ha desaparegut a la Comunitat Valenciana una sucursal bancària quasi cada dia. I és que la reducció ha sigut del 16 %, és a dir, 339 menys. En finalitzar el segon trimestre de 2021 hi havia 2.045 establiments. Però el desembre de 2019 eren 2.332 i, per tant, 626 més que el juny de 2022.

Fusions

Entremig es va produir la pandèmia del coronavirus, que, entre les seues conseqüències, va donar lloc a un nou procés de concentració en la banca. La més important, i de manera especial per a la Comunitat Valenciana, va ser l'absorció de Bankia per CaixaBank, que va comportar el tancament d'unes 1.500 sucursals des de finals de 2021, sobretot a Madrid i València, territoris d'origen de Bankia (Bancaixa i Caja Madrid) i on el grup tenia més duplicitats. El sector està apostant per la banca digital i reduint les oficines físiques, molt més oneroses.