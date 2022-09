Rebutjar l'oli usat de manera sostenible a Picassent

L'Ajuntament de Picassent va iniciar, el mes de juny de 2022, una nova acció que s'emmarca dins de la campanya «Per un Picassent ben net», que pretén la recollida d'oli domèstic usat per la ciutadania, un residu altament tòxic i que perjudica greument la xarxa de clavegueram. Per a facilitar-ne la recollida, l'Ajuntament va donar un embut que permet el depòsit d'aquest líquid a l'interior de botelles perquè puguen ser depositades en els contenidors adequats. En el primer mes d'instal·lació dels contenidors, hi van ser depositats un total de 173 quilograms d'oli usat.

Pla municipal de gestió de residus A més, des del consistori es treballa en el Pla municipal de gestió de residus, una eina per a conéixer l'opinió del veïnat respecte a aquest tema. Gràcies a aquesta participació es podran proposar accions concretes per a millorar el servei i augmentar el grau de satisfacció de la ciutadania. Qualsevol persona interessada a participar-hi pot informar-se'n mitjançant el següent enllaç: https://www.picassent.es/va/aviso-carrusel/pla-municipal-gestio-residus