L'IVO, entre els millors hospitals oncològics del món per tercer any consecutiu

La Fundació Institut Valencià d'Oncologia (IVO) s'ha situat per tercer any consecutiu entre els millors 100 centres oncològics del món, segons es desprén de l'última classificació publicada per la revista nord-americana Newsweek. El rànquing, que aquesta edició distingeix un total de 300 centres entre públics i privats, està encapçalat un any més per l'MD Anderson Cancer Center.

La classificació World’s Best Specialized Hospitals 2023 valora els millors hospitals en una vintena de països del món, entre els quals estan els EUA, Alemanya, el Japó, Suïssa, Austràlia, Israel o Dinamarca. En la seua elaboració participen més de 40.000 experts entre metges, professionals de la salut o gerents d'hospitals. Centres espanyols en el top 100 mundial Junt amb l'IVO, que ocupa la posició 61, aquesta edició del World´s Best Specialized Hospitals situa entre els cent primers l'Hospital Universitario La Paz de Madrid (23); l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona (30); la Clínica Universidad de Navarra (39); els hospitals universitaris 12 de Octubre (49) i Gregorio Marañón (53) de Madrid; l'MD Anderson Cancer Center de Madrid (71); l'Hospital Clínico San Carlos de Madrid (77), i l'Hospital Clínic de Barcelona (90). Accedeix al rànquing World´s Best Specialized Hospitals 2023 L'IVO és l'únic centre de la C. Valenciana en el rànquing, junt amb hospitals espanyols com La Paz, Vall d’Hebron, Clínica Universidad de Navarra, 12 de Octubre, Gregorio Marañón, MD Anderson Center de Madrid, Clínico San Carlos i el Clínic de Barcelona. Fundació IVO La Fundació Institut Valencià d'Oncologia, IVO, és un centre monogràfic especialitzat en l'assistència al pacient amb càncer. L'IVO és una entitat privada sense ànim de lucre, el patrimoni i els recursos de la qual es destinen íntegrament a la lluita contra el càncer en tots els seus vessants: prevenció, diagnòstic, tractament, investigació i docència.