Últims retocs al passeig de la Marineta Cassiana de Dénia per al DNA Festival

Dia de tràfec aquest divendres al passeig de la Marineta Cassiana que a poc a poc va agafant l'ambient d'una gran barra oberta al Mediterrani en el que és l'escenari principal del festival DNA de Dénia, que pretén posar en valor la gastronomia de la Marina Alta.

Operaris i personal de l'organització s'afanyen per a tindre-ho tot preparat per a dissabte. D'una banda els dos escenaris on es faran les xarrades i conferències de tota una constel·lació de xefs amb estrela (i també caps de cuina de restaurants que no tenen el distintiu culinari), i de l'altra les casetes que acolliran els productors de la comarca, així com els restaurants participants.

La inauguració oficial serà aquest dissabte a les 12 del migdia en un acte que comptarà amb la presència del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, i el xef tres estreles Michelin Quique Dacosta, que és el comissari de l'esdeveniment.

Minuts després començarà la primera xarrada a càrrec del cap de cuina del restaurant La Fábrica de Burgos, Ricardo Temiño. Després seguirà Cristina Figueira del restaurant El Xato de la Nucia, i així en una successió de presentacions que es prolongaran fins a les 20.00 hores.

Per al diumenge està previst que encenga els fogons el xef Rafa Soler del restaurant Audrey's de Calp, que al seu torn és el director del Concurs Internacional de Cuina Creativa de la Gamba Roja de Dénia, l'altre gran esdeveniment gastronòmic de la capital de la Marina Alta.